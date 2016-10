Lounge Talk zum Thema VR in Babelsberg

Ein ungezwungenes Gespräch in lockerer Atmosphäre, das bietet am 26. Oktober die Gesprächsreihe Changing the Picture (CTP) Lounge Talk. Das Thema des Abends lautet "Update Virtual Reality: Neue Kunden für die Medienwelt" und findet im Medieninnovationszentrum-Babelsberg in Potsdam statt. Die CTP ist die Fortsetzung der seit 2011 bestehenden Gesprächsreihe "Film meets IT" und wird vom media.net bb und der transfermedia production services GmbH veranstaltet.Die bekannten Sprecher des Abends sind Dr. Thomas Thiessen von relais, der über die möglichen Strategieprozesse von Virtual Reality am Medienstandort Babelsberg spricht, und Stephan Schindler. Schindler berichtet über den neu gegründeten Verein "Virtual Reality Berlin-Brandenburg" und der bald stattfinden VR-NOW-Konferenz im November. Außerdem steht Benjamin Cölle für Gespräche über das Innovationsforum Virtual Reality bereit und Sven Weikert von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg hält sein Kurzreferat "VR Beyond Entertainment". Moderiert wird die Gesprächsrunde von Andrea Peters , der Vorstandsvorsitzenden von media.net bb und Peter Effenberg, dem Geschäftsführer von transfermedia production servies.Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und ist für alle Teilnehmer kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung per Mail an s.tasche@transfermedia.de wird dennoch gebeten.

Quelle: GamesMarkt.de

