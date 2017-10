Lootboxen-Debatte und finnischer Geldregen

Mit dem Release von "Mittelerde: Schatten des Krieges" und einiger Verwirrung um das neue "Assassins Creed" kocht in der Community erneut eine Diskussion zuhoch. Die Meta-Webseitekündigt nun an User in Zukunft vor solchen Microtransactions, Lootboxen und ähnlichen Geschäftsmodellen warnen zu wollen. | Quelle: twitter.com/Open_Critic fährt sein Engagement zur Entwicklung von neuen Hard- und Softwarefeatchers für seinedrastisch zurück. Demnach wird es in Zukunft nur noch kleinere Bug-Fixes und Sicherheits-Updates für die Windows-Phone-Plattform geben. | Quelle: twitter.com/joebelfiore Das finnische VR-Entwicklerstudiokonnte in einer aktuellen Finanzierungrunde rundsammeln. Insgesamt fünf große Investoren, darunter GameFounders und der ehemalige EA VP Karl Magnus Troedsson, investieren in das Studio und die Entwicklung eines neuen VR-Toolsets. | Quelle: 3rdeyestudios.fi

Quelle: GamesMarkt.de

