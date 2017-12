Lootbox-Urteil und Atari-Vorverkauf

Diehat auch einige Regierungen auf den Plan gerufen, die nun überprüfen ob solche Mikrotransaktionen unter Glücksspiele fallen. Darunter zählt auch die, die nach längerer Prüfung nun erklärt, das Lootboxen nicht als Glückspiel eingestuft werden. | Quelle: gamasutra Die Istanbuler Niederlassung des deutschen Entwicklers Crytek muss sich aktuell gegen einewehren. Ein ehemaliger Entwickler des Studios wirftvor nicht ausreichend bezahlt worden zu sein. | Quelle: tr.vg247.com Atari startet am 14. Dezember mit einem ersten stark limitiertenseiner. Etwa zum gleichen Zeitpunkt will das amerikanische Unternehmen auch eine Crowdfunding-Kampagne auf Indigogo starten. Wann die Konsole offiziell in den Handel kommt verrät Atari nicht. | Quelle: ataribox.com

Quelle: GamesMarkt.de

