Logitech wird F1-Sponsor

Der Hardware-Hersteller Logitech steigt als Sponsor beim Formel-1-Team McLaren-Honda ein. Das Unternehmen, das vor allem für Mäuse, Kopfhörer und Tastaturen bekannt ist, geht dafür mit dem Rennstall einen mehrjährigen Vertrag ein.Logitech darf sich daher fortan auch Official Technology Peripherals Partner von McLaren-Honda nennen. Außerdem schmückt das Logo des Hardware-Konzerns auch das Cockpit der beiden Rennwagen, mit denen McLaren-Honda in der aktuellen Saison antritt - erstmals zu sehen beim Grand Prix in Melbourne am vergangenen Wochenende. Das Team geht dieses Jahr mit den Fahrern Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne an den Start.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen