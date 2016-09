Logitech kauft Saitek

Logitech übernimmt den Peripherie-Hersteller Saitek vom Mad Catz. Rund 13 Millionen Dollar hat sich das kalifornische Unternehmen den Zukauf kosten lassen. Saitek ist in erste Linie für seine Zusatzcontroller für Simulationen bekannt. Die Firma mit Hauptsitz in Hongkong bietet unter anderem Eingabegeräte für den " Flight Simulator ", den " Landwirtschafts-Simulator " oder "Elite Dangerous".Der Kaufpreis für Saitek liegt weit unter den 30 Millionen Dollar, die Mad Catz 2007 für das Unternehmen bezahlte . Seit einigen Jahren steckt Mad Catz in der Krise , erst Anfang des Jahres verlor man die Publishing- und Vertriebsrechte für " Rock Band 4 ".

Quelle: GamesMarkt.de

