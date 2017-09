LG und Samsung investieren in deutsche Display-Tech-Firma

Die beiden südkoreanischen Display-Hersteller LG Display und Samsung haben ein Millioneninvest in das süddeutsche Unternehmen Cynora getätigt. Wie das Unternehmen mitteilt haben die beiden Global Player rund 25 Millionen Dollar in der jüngsten Finanzierungsrunde investiert. Cynora arbeitet derzeit an der Entwicklung hoch effizienter organischer Materialien für den Einsatz in OLEDs. Nach Unternehmensangaben ist man bei der Entwicklung derzeit auf Materialien für eine Farbe, Blau, foklussiert. Bis 2019 sollen jedoch Materialen für alle Farben entwickelt und angeboten werden.OLEDs gelten als derzeit wichtigste Technologie für TV-Geräte, Bildschirme aber auch Smartphone-Displays.

Quelle: GamesMarkt.de

