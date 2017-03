Letzte Chance für SGC-Anmeldung

Die diesjährige Ausgabe der zehnten Serious Games Conference (SGC) steht in den Startlöchern. Nächsten Donnerstag, der 23. März, findet die Konferenz im Rahmen der CeBIT in Berlin statt und hat in diesem Jahr das Thema "Augmented und Mixed Reality". Am Vorabend der SGC findet außerdem das Serious Games Network statt, für das der Veranstalter nordmedia noch einige Restplätze zu vergeben hat. Das gesamte Konferenzprogram sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier

Quelle: GamesMarkt.de

