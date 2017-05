Lenovo bezirzt Gamer

Der Hardware-Hersteller Lenovo will verstärkt Gamer als Kunden ansprechen. Die neue Linie Lenovo Legion richtet sich gezielt an Konsumenten, die mit ihrer Hardware vor allem PC-Spiele nutzen möchten. Mit den zwei dedizierten Gaming-Notebooks Y720 und Y520 sind die ersten Geräte der Legion-Produktlinie ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 899 Euro bzw. 1.499 Euro.Lenovo ist ein chinesischer Elektronikkonzern. Das Unternehmen schluckte 2005 die PC-Sparte von IBM. 2011 übernahm der Konzern auch die Mehrheit am deutschen PC-Hersteller Medion. Mit einem Weltmarktanteil rund 20 Prozent ist Lenovo der größte Hersteller von Computern.

Quelle: GamesMarkt.de

