Lego in China und britische eSport-Schul-Liga

Der dänischen Spielwarenherstellereinen geht miteine Partnerschaft ein. Lego will gemeinsam mit dem chinesischen Tech-Riesen kinderfreundliche Online-Games für den chinesischen Markt entwickeln. | Quelle: reuters.com Dieplant im Februar eine eigenefür Schulen und Universitäten zu starten. Dassoll Schülern und Studenten im Alter zwischen 12 und 19 Jahren verschiedene Spiele und Turniere anbieten. | Quelle: britishesports.org Fast fünf Jahre nach Erscheinen von "" ist der Titel erneut Platz eins der. 226 Wochen nach Xbox 360- und PlayStation 3-Release setzt sich der Dauerbrenner zum wiederholten Mal an die Spitze und vertreibt sogar "Call of Duty: WWII" vom Thron. | Quelle: chart-track.co.uk

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen