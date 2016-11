LeFloid und Siegismund ergänzen Arcade-One-Line-Up

Die Vorbereitungen für die Arcade One laufen auf Hochtouren. Das erste Gamer-Festival wurde kürzlich von November auf April 2017 verschoben. Doch das Warten dürfte sich lohnen. Schließlich wird das Line-Up der Arcade One von Woche zu Woche größer. Nachdem die Rocket Beans als strategische Partner ohnehin an Bord sind und mit Sarazar und PietSmiet zwei bekannte Namen bereits als Headliner vorgestellt wurden haben nun weitere YouTube-Künstler zugesagt. LeFloid und Fabian Siegismund werden ebenfalls am 22. und 23. April in der Dortmunder Westfalenhalle vor Ort sein.Neben dem erweiterten Line-Up zeichnen sich auch erste Inhalte ab: So treten Teams von Sarazar, PietSmiet, LeFloid und den Rocket Beans beim "Arcade One Battle" gegeneinander an. Zudem soll es vor Ort zahlreiche "Meet and Greets" und "Beat the Star" Aktionen geben. Diese finden alle unter dem Oberbegriff "Money can't buy" statt, da die Teilnehmer jeweils in Competitions ermittelt werden."Die Arcade One wird ein Gaming Festival für die Community. Der Spaß an Games und Gamern steht im Vordergrund, alle Besucher haben die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen. Und die Protagonisten auf der Bühne werden genauso viel Spaß haben, wie unsere Besucher," so Christoph Post, Geschäftsführer der Glow Productions GmbH, zum Ansatz.

