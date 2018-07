Lebenspreis für Brenda Romero, Women In Games für mehr Frauen im eSport

wird auf dem diesjährigenim spanischen Bilbao (7. - 10. Dezember) mit demfür ihr Lebenswerk in der Spieleindustrie ausgezeichnet. Die US-Entwicklerin arbeitet seit 35 Jahren an Videospielen, war in ihrer Karreire an insgesamt 47 Produktionen beteiligt. Der Preis wird im Rahmen einer Gala imüberreicht. | Quelle: PM/funandseriousgamefestival.com verkauft über. Fürist das Surival-Rollenspiel damit ein großer Erfolg. Kein Spielverkaufte sich schneller oder häufiger. Der Titel ist seit Januar 2017 auf dem PC als Early-Access-Version erhältlich, im Mai 2018 erschienen auch Versionen für PS4 und Xbox One. Ende August erschient "Conan Exiles" noch in Japan. | Quelle: pr.funcom.com Der Vereinigungveröffentlicht einen Maßnahmenkatalog, um denzu erhöhen. Ob aktive Sportler, Team-Manager oder bei den Ligenbetreibern: Der Anteil von Frauen im eSport beiträgt nur. Ein Team aus intertnationalen Fachleuten verfasste ein Arbeitspapier mit Vorschlägen, wie man Frauen in der eSport-Industrie besser fördern könnte. Aus Deutschland war, Gründern der Womenize!, Teil der Arbeitsgruppe. | Quelle: womeningames.org

Quelle: GamesMarkt.de

