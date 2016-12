"Last of Us" bekommt Fortsetzung

Naughty Dog (zuletzt " Uncharted 4 ") arbeitet an eine Fortsetzung zu " Last of Us ". Auf der PlayStation Experience 2016 im kalifornischen Anaheim, der Hausmesse des Plattformhalters Sony , kündigte der Entwickler "The Last of Us - Part II" an. Der Titel wird wieder exklusiv für die PlayStation erscheinen. Bis zum Release müssen sich die Kunden allerdings noch gedulden: Die Veröffentlichung ist frühestens für das Jahr 2018 geplant.Mit dem PS3-Exklusivtitel "Last of Us" hatte Sony eine 2013 ein wahres Juwel in seinem Portfolio, das sowohl bei Kritikern als auch Konsumenten gut ankam. Eine Remastered -Version des Titels für die PlayStation 4 entpuppte sich folglich ebenfalls als Kassenschlager , sodass die Fortsetzung nun mit einer Menge Vorschusslorbeeren, aber auch gehörigem Erwartungsdruck behaftet ist.

Quelle: GamesMarkt.de

