Last Call für A Maze.-Awards

Großansicht - (Bild: A Maze./Jens Keiner) (Bild: A Maze./Jens Keiner)

Noch bis Anfang Februar haben Indie-Entwickler die letzte Möglichkeit ihre aktuelle Spiele- und VR-Projekte für die A Maze. / Berlin Awards 2018 anzumelden. Die Einreichphase der begehrten Indie-Awards läuft nur noch bis zum 4. Februar. Bis dahin haben Studios, Entwickler und Studenten Zeit, sich für die fünf Award-Kategorien Most Amazing Game, Human Human Machine, Long Feature, Digital Moment, Collider und Audience Award einzutragen. Nach Ablauf der Einreichphase werden die 25 nominierten Spiele von der Award-Jury bekannt gegeben und auf dem A Maze.-Festival vom 25. bis 29. April dem Publikum präsentiert. Die Gewinner werden dann am 27. April im Rahmen der A Maze. Award Show in Berlin gekürt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen