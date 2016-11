"Landwirtschafts-Simulator 17" knackt die Millionenmarke

Am 25. Oktober 2016 erschien der "Landwirtschafts-Simulator 17 " für PC, Xbox One und PlayStation 4. Für Publisher astragon , die den Titel in Kooperation mit Focus Home vermarkten, entwickelte er sich in Windeseile zum Beststeller: Mehr als eine Million Stück des von Giants Software entwickelten Spiels, konnten weltweit über alle Plattformen abgesetzt werden. Rund einen Monat nach Release entspricht das nahezu der doppelten Verkaufsmenge des Vorgängers nach vergleichbarer Zeitraum im Handel. Der " Landwirtschafts-Simulator 15 " verkaufte sich bis heute rund drei Millionen Mal.Erstmals in der Geschichte der Serie wurde "Landwirtschafts-Simulator 17" parallel für alle Plattformen veröffentlicht. Der PC bleibt aber trotzdem die erfolgreichste Plattform. Hier wurden rund die Hälfte der Verkäufe realisiert. Auf Steam erwies sich der Simulator mit über 220.000 digitalen Verkäufen zwar als Rekordbrecher, die Mehrheit der PC-Spieler erwarb ihr Exemplar trotzdem im stationären Handel."In einer solch kurzen Zeit eine Million Spieler zu erreichen, ist einfach großartig", sagt Thomas Frey , Creative Director von Giants Software. "Es macht uns nach all der Arbeit, die wir in den 'Landwirtschafts-Simulator 17' gesteckt haben, und auch im Hinblick auf die zusätzlichen Team-Mitglieder, die wir an Bord geholt haben, um unser bisher größtes Projekt zum Leben zu erwecken, wahnsinnig stolz, dass er von der Community so fantastisch angenommen wird. In Focus Home Interactive und astragon Entertainment haben wir zwei großartige Partner gefunden, die unsere Vision, ein Spiel ganz nach den Erwartungen unserer enthusiastischen Fan-Community zu verwirklichen, durch alle Stationen der Entwicklung bis zum Release voll und ganz unterstützten und somit maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben."

Quelle: GamesMarkt.de

