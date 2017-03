Lagardère vermarktet Team Roccat

Großansicht Das erfahrene Team Roccat wird in Zukunft von Lagardère Sports vermarktet Das erfahrene Team Roccat wird in Zukunft von Lagardère Sports vermarktet

Der deutsche Computerhardware-Hersteller Roccat ist mit seinem eigenen eSport-Team bereits seit vielen Jahren ein bekannter Name im eSport. Jetzt gehen die Verantwortlichen aus Hamburg eine Vermarktungspartnerschaft mit dem Marketing-Unternehmen Lagardère Sports ein. Die ebenfalls in Hamburg ansässige Agentur wird Team Roccat in Zukunft bei der Vermarktung des eSport-Vereins unterstützen.Lagardère Sports vermarktet bekannte Sportvereine auf der ganzen Welt, darunter Namen wie Borussia Dortmund, Westham United und AS Monaco. Dabei ist Team Roccad bereits der zweite eSport-Verein, mit dem die Agentur eine Partnerschaft eingeht. Seit Anfang Februar unterstützt Lagardère Sport das eSport-Team Unicorns of Love bei seiner Vermarktungsarbeit."Wir bei Roccat leben Esport. Daher haben wir schon früh erkannt, dass es sich hier um den Wachstumsmarkt im Gaming handelt, der auch in Zukunft noch weiter expandieren wird", sagt René Korte , Founder und CEO von Roccat. "Die Entwicklungen der Branche haben uns gezeigt, dass wir mit dieser Einschätzung richtigliegen. Um die Chancen und Potentiale des Esport-Marktes optimal auszunutzen kooperieren wir künftig mit Lagardère, um nicht nur unser eigenes Wachstum, sondern das der gesamten Szene aggressiv voranzutreiben."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen