Lacroix kommt zu nevaly

Eric Lacroix ist neuer Senior Business Development Manager bei nevaly. Die Markting- und Influencer-Agentur holt Lacroix in sein Berliner Büro, wo er als ein Bindeglied zwischen Games-Branche und Influencer-Marketing fungieren soll. Der Franzose ist seit 2004 in der Games-Branche aktiv und zählt zu den Gründern von Connection Events , dem Veranstalter der Game-Connection-Konferenzen . Zu seinen Aufgaben zählte unter anderem die Betreuung des Konferenzprogramms der Game-Connection sowie zuletzt die Development Awards."Wir freuen uns sehr, Eric in unserem internationalen und sehr erfahrenen Team begrüßen zu können. Seine einzigartige Position brachte Eric mit vielen bekannten Gesichtern der Branche aus aller Welt in Berührung", sagt nevaly-Geschäftsführer Hans Christian Dürr. "Eric wird uns mit seinem unvergleichbaren Netzwerk, sowie seiner langjährigen Erfahrung helfen, der Branche nevaly und unsere Influencer Marketing-Services noch näher zu bringen.""Nachdem ich 13 Jahre für die Industrie gearbeitet habe, ist es nun an der Zeit, ein Teil von ihr zu werden", sagt Eric Lacroix. "Entdeckbarkeit wird immer wichtiger in einer Welt, in der die Menschen mehr Inhalte auf YouTube schauen, als im Fernsehen. nevaly ist eines der wenigen Teams, die wissen, wie man effizient mit YouTubern arbeitet. Ich freue mich sehr darauf, mit Publishern und Entwicklern die Bekanntheit ihrer Spiele zu steigern."

