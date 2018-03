Kurzfilm auf Amazon bewirbt "Far Cry 5"

Am 27. März erscheint " Far Cry 5 " für PC, Xbox One und PlayStation 4. Für seinen Publisher Ubisoft ist der Shooter der wichtigsten Release im Frühjahr und zum Ausklang des Fiskaljahres 2017. Das sieht man auch daran, dass das Unternehmen alle Register seiner ohnehin gut geölten Marketing-Maschine zieht, um für "Far Cry 5" zu trommeln.Mit "Far Cry 5: Inside Eden's Gate" veröffentlichte Ubisoft nun einen begleitenden Kurzfilm, der die Vorgeschichte für das Games erzählt. Der rund 30-minütige Realfilm ist auf Amazon Video erhältlich und kann dort von Abonnenten des Videoservices ohne zusätzliche Kosten angesehen werden. Der Titel nimmt Bezug auf die fiktive pervertierte christliche Gemeinde namens Eden's Gate, die im Spiel im ländlichen Montana ein Schreckensregime etablierten und zu den Hauptantagonisten zählen.Als Marketing-Maßnahme wurde vor einigen Wochen obendrein eine Vorbestellung von "Far Cry 5" mit Season-Pass schmackhaft gemacht mit der Aussicht, dass dort eine Neuauflage von " Far Cry 3 beiliegt . Beim Open-World-Shooter kommt der Games-As-Service-Gedanke, den Ubisoft verfolgt, zum Tragen: Käufer von "Far Cry 5" sollen sich weit über den Release mit dem Spiel beschäftigen: Drei Download-Inhalte sind bereits bestätigt. Diese erweitern den Titel um völlig neue Szenarien, denn sie spielen im Vietnamkrieg, in der Zombie-Apokalypse und auf dem Mars. Außerdem stellte der Publisher jüngst einen Arcade-Editor vor, der es der Community erlaubt, selber neue Modi und Szenarien für "Far Cry 5" zu basteln. Das Ziel des Modding-Tools: Selbst wenn Ubisoft selber keine neue Inhalte mehr für das Game liefert, soll es durch Inhalte aus der Spielerschaft aktuell bleiben.

