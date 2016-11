Kulturrat nimmt BIU auf

Der Deutsche Kulturrat nimmt den BIU als neues Mitglied auf. Der Branchenverband wird Teil der Sektion "Film, Rundfunk und Audiovisuelle Medien", die 23 Mitglieder umfasst. Insgesamt gehören dem Kulturrat 247 Bundeskulturverbände und Organisationen an, die sich in acht Sektionen aufteilen. Der Verein stellt den Spitzenverband der Bundeskulturverbände dar, der als Ansprechpartner für Politik und Verwaltung für Bund, Länder und Europäische Union in kulturpolitischen Angelegenheiten dienen soll. Der GAME -Verband ist bereits seit 2008 Teil des Kulturrats "Wir freuen uns sehr, als neues Mitglied in die Sektion 'Film, Rundfunk und Audiovisuelle Medien' des Deutschen Kulturrats aufgenommen worden zu sein sowie auf einen fruchtbaren Austausch mit allen Segmenten der deutschen Kulturlandschaft. Nach dem Beitritt des GAME im Jahr 2008 ist die Aufnahme des BIU ein weiterer Meilenstein bei der Anerkennung von Computer- und Videospielen als Kulturmedium in Deutschland. Und insbesondere der Deutsche Kulturrat und die Sektion 'Film, Rundfunk und Audiovisuelle Medien' hat großen Anteil an dieser Anerkennung", sagt Dr. Maximilian Schenk , Geschäftsführer des BIU. "Computer- und Videospiele sind ein konvergentes Medium, das den bisher bestehenden Medienkanon in sich vereint und ihm neue Elemente hinzufügt, etwa die interaktive, spielerische und gemeinschaftliche Medienrezeption. Damit schaffen Games eine eigene Medialität, die im Zuge der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung unserer Gesellschaft immer wichtiger wird.""Ich freue mich sehr, dass der BIU jetzt Mitglied in der Sektion 'Film, Rundfunk und Audiovisuelle Medien' des Deutschen Kulturrates ist", sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. "Computer- und Videospiele haben sich fest im Kanon der Kulturgüter etabliert und schon in den vergangenen Jahren haben wir mit dem BIU für die Kulturalität von Games gearbeitet, etwa im Rahmen der gamescom. Daher ist es nur folgerichtig, dass der BIU als Verband der deutschen Games-Branche nun zur großen Kulturratsfamilie gehört."

