Kulturhaushalt wird um neun Prozent erhöht

Nach der entscheidenden Sitzung des Haushaltausschusses des Deutschen Bundestages steht fest: der Kulturhaushalt 2018 beträgt 1,78 Mrd. Euro, das sind knapp neun Prozent mehr als im Vorjahr. Erstmals darin enthalten sind eigene Mittel in Höhe von bis zu 1,5 Mio. Euro für die Digitalisierung im Bereich Kultur und Medien. Darüber hinaus sollen Mittel in Höhe von 75 Mio. Euro für einen zusätzlichen Anreiz für den Filmstandort Deutschland und zehn Mio. Euro für die Bundesförderung hochwertiger TV-Serien im Rahmen der German Motion Picture Fund zur Verfügung gestellt werden. Bis zu 3,3 Mio. Euro sind im Kulturhaushalt 2018 für die Digitalisierung des Filmerbes eingestellt, knapp 25 Mio. Euro gehen im Rahmen der im Hauptstadtfinanzierungsvertrag vereinbarten Zuschüsse beispielsweise an die Berliner Philharmoniker, die Berliner Opern und den Hauptstadtkulturfonds. Die Deutsche Welle erhält außerdem zusätzlich zu der im Regierungsentwurf vorgesehenen Budgeterhöhung um knapp 28 Mio. Euro weitere sieben Mio. Euro, die u.a. in den Ausbau des türkischsprachigen Angebots investiert werden sollen.Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte nach der Sitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags: "Der Haushaltsausschuss hat den finanziellen Rahmen meines Etats nach den schon deutlichen Zuwächsen im Regierungsentwurf noch einmal erheblich erweitert. Ich bin dankbar für dieses Signal der Parlamentarier und das damit verbundene Vertrauen in die Kultur, in meine Arbeit und in die meines Hauses. Gerade in Zeiten, in denen die Kultur für den Erhalt des gesellschaftlichen Zusammenhalts weiter an Bedeutung gewinnt, ist dies eine erfreuliche Entwicklung, die uns zuversichtlich stimmt. Kunst und Kultur als Brückenbauer sind mehr denn je gefragt; Kultur stiftet Werte und Identität und trägt zur Selbstvergewisserung bei. Besonders wichtig ist es mir dabei, auch die Regionen jenseits der Metropolen in den Blick zu nehmen und damit Kulturpolitik für das ganze Land sowie Kultur und kulturelle Bildung vielen Menschen zugänglich zu machen."

Quelle: Blickpunkt:Film

