Kündigungen bei Capcom und Mobile-Markt in MENA

Entlassungen bei. Laut einem Bericht von "Kotaku", der sich auf diverses Social-Media-Postings beruft, wird die Belegschaft des Studios um ein Drittel verkleinert.müssen demnach gehen. Das Team arbeitet an der "Dead Rising"-Serie. | Quelle: kotaku.com Der Mobile-Games-Publishernimmtvonein, um Mobile-Games für die MENA-Region lokalizieren. Das Unternehmen sitzt in Jordanien. | Quelle: tamatem.co undfusionieren in den USA zu, Inc.. Gamevil hatte Com2us 2013 übernommen. Mit der formalen Zusammenführung der US-Niederlassungen wird die Fusion der beiden koreanischen Firmen weiter fortgeführt. Quelle: gamevil.com

Quelle: GamesMarkt.de

