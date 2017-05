Kuehl wechselt von Daedalic zu loots

Großansicht Claudia Kuehl wechselt von Daedalic zur loots (Bild: Daniela Möllenhoff) Claudia Kuehl wechselt von Daedalic zur loots (Bild: Daniela Möllenhoff)

Claudia Kuehl ist ab sofort zuständig für Marketing und Business Development beim Berliner Influencer-Spezialisten loots . loots hat ein System entwickelt, über das User dank Sponsoring kostenlos Donations an Influencer verteilen können. Durch die Bündelung auf einer Plattform werden somit auch Influencer mit kleinerer Reichweite für Unternehmen als Werbeplattform interessant.Kuehl verfügt über rund 20 Jahre Branchenerfahrung. In dieser Zeit arbeitete sie sowohl national wie international für eine Reihe namhafter Publisher. Sie war Brand Manager EMEA bei Vivendi Universal Games in Paris, Global Brand Manager bei THQ in London und Senior Produkt Marketing Manager bei EA in San Francisco. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zeichnete sie als Head of Publishing bei Bigpoint verantwortlich und war zuletzt Marketing Director bei Daedalic Entertainment

Quelle: GamesMarkt.de

