Mit dem Eintritt ins 60. Lebensjahr trennt sich Andreas Krohn, CEO von Arvato CRM Solutions, bis zum Jahresende von dem Dienstleistungsunternehmen.Bereits nach seinem Studium begann Krohn im Jahre 1989 seine berufliche Karriere bei Bertelsmann als Assistent der Geschäftsleitung von Mohn Media. 1995 wechselte er dann zu Arvato Services und kümmerte sich dort zunächst um das expandierende Dienstleistungsgeschäft für Fluggesellschaften. In den folgenden Jahren trug er maßgeblich zum Ausbau des weltweiten CRM-Geschäfts von Arvato bei, das heute mehr als 50.000 Mitarbeiter zählt.Seit Dezember 2014 ist Krohn als CEO der CRM-Abteilung von Arvato tätig und gehört seitdem auch dem Bertelsmann Group Management Committee an."Andreas Krohn hat die Neuausrichtung der CRM-Geschäfte von Arvato entscheidend vorangetrieben. In seine Amtszeit an der Spitze fielen wichtige Entscheidungen zur weiteren Internationalisierung und Digitalisierung der Geschäfte; mit seiner Expertise und seinem Engagement hat er zahlreiche international tätige Kunden für Arvato gewonnen. Ich möchte mich schon jetzt auch im Namen aller Mitglieder des Arvato Boards und des Bertelsmann Group Management Committee herzlich bei Andreas Krohn für seine ausgezeichnete unternehmerische Leistung in den vergangenen Jahren bedanken", so Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und Vorsitzender des Arvato Boards.

