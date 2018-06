Kreative appellieren ans Europaparlament

Erst kürzlich stimmte der Rechtsausschuss des Europaparlaments in Brüssel für den Vorschlag zu einem Richtlinienentwurf in Sachen Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Doch auch nach dieser Abstimmung geht der Schlagabtausch der Lobbyisten rund um Stichwörter wie Leistungsschutzrecht, Upload-Filter oder Value Gap weiter.So wendet sich nun eine wachsende Zahl an Akteuren aus der Kultur- und Medienwirtschaft mit einer konzertierten Aktion an die Abgeordneten des EU-Parlaments. Gemeinsam fordern sie unter dem Motto #vote4jurireport , den Vorschlag des Rechtsausschusses in Sachen Urheberrecht zu bestätigen. Aus dem Musikmarkt unterstützen unter anderem GEMA BVMI oder VUT , aber auch Orchestervereinigung Composers Club und Textdichter-Verband den Appell, aus dem Filmbereich sind unter anderem die Produzentenallianz , die Deutsche Filmakademie oder die SPIO - Spitzenorganisation der Filmwirtschaft mit an Bord."Wir, die Verbände und Institutionen der Kultur- und Medienwirtschaft, unterstützen die Beschlussempfehlungen des federführenden Rechtsausschusses des EU-Parlaments zum vorliegenden Richtlinienentwurf über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt", heißt es in einem auf den Onlineseiten der GEMA veröffentlichten Positionspapier . Die Kompromissvorschläge würden "eine belastbare Arbeitsgrundlage für die dann folgenden Abstimmungen mit den Regierungen und der Kommission" schaffen. Ein ausgewogener Rechtsrahmen sei wichtig, "damit alle Akteure der Kultur-, Kreativ- und Medienbranchen - UrheberInnen, KünstlerInnen und Unternehmen - mit ihren Leistungen den digitalen Binnenmarkt vorantreiben können".Der am 20. Juni im federführende Rechtsausschuss "mit klarer Mehrheit" abgesegnete Kompromissvorschlägen des Berichterstatters Axel Voss aber werde "erneut durch die Beschwörung von Untergangsszenarien sowie durch gezielte Desinformationskampagnen im Interesse global agierender Internetunternehmen grundsätzlich in Frage gestellt", beklagen die Repräsentanten der Rechteinhaber. "Nun soll im EU-Parlament darüber abgestimmt werden, das dem Rechtsausschuss bereits erteilte Mandat zu widerrufen."An die Europapolitiker gerichtet heißt es: "Im Interesse aller unterzeichnenden Verbände und Institutionen möchten wir Sie nachdrücklich darum bitten, diesem Antrag nicht zu folgen. Bitte bestätigen Sie das Verhandlungsmandat, um damit den nächsten Schritt im Gesetzgebungsverfahren einzuleiten."

