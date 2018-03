Korion Games geht auf Kickstarter

Das kleine Entwicklerstudio Korion Games aus Ludwigsburg versuchen ihr Glück auf Kickstarter . Die Ludwigsburger wollen auf der Crowdfunding-Plattform ihr neues Projekt "Of Ships & Scoundrels" finanzieren und suchen dafür ab sofort Unterstützer. Insgesamt 25.000 Euro braucht Korion um ihr Fundingziel zu erreichen und das Action-Strategiespiel im Piraten-Setting erfolgreich zu finanzieren.Korion arbeitet bereits seit einigen Jahren an dem Spiel, das als Weiterentwicklung zu einem bereits erschienen Browsergame aus dem Jahr 2014 geplant ist. Wird das Spiel erfolgreich finanziert, will Korion "Of Ships & Scoundrels" bis zum Ende des Jahres auf Steam veröffentlichen. Erreicht die Kampagne 50.000 Euro oder mehr, sind auch weitere Portierungen auf PlayStation4, Xbox One und Nintendo Switch angedacht. Die Kampagne läuft noch bis zum 24. April.

Quelle: GamesMarkt.de

