Kopka wird Festival-Direktor

Tobias Kopka wird Artistic Director des schweizerischen Entwickler-Festivals Ludicious. Nebenher wird er eine Tätigkeit als freiberuflicher Berater ausbauen. Dafür verlässt er die Kölner Agentur Aruba Events Kopka war seit 2012 für Aruba tätig. Als Programmleiter war er dort maßgeblich am Aufbau der Entwicklerkonferenz Respawn beteiligt, die 2013 mit dem neuartigen Konzept im Umfeld der gamescom an den Start ging. Neben deren Konzeption und inhaltlicher Leitung trieb er die Internationalisierung der Berliner Entwicklerkonferenz Quo Vadis voran."Die vergangenen fünf Jahre mit Aruba bedeuteten eine großartige Reise für mich: Angefangen beim Deutschen Entwicklerpreis 2012 bis hin zu den jüngst über die Bühne gegangenen Editionen von Quo Vadis, Respawn und devcom 2017 bin ich sehr stolz auf die in den vergangenen Jahren erreichten Erfolge im Aufbau unserer Positionierung als Kern-Events der europäischen Entwicklercommunities", sagt Kopka. "Für das Vertrauen in mich und den immer persönlichen Umgang miteinander möchte ich nicht nur dem großartigen Team im Allgemeinen und Stephan insbesondere danken, sondern mich auch vor der deutschen Entwicklerszene, sowie unseren internationalen Freunden für die andauernde Unterstützung unserer Projekte verneigen. Ich freue mich darauf auch in Zukunft nicht nur die deutsche, sondern auch die schweizerische Branche aus einer internationalen Perspektive unterstützen zu dürfen - und gemeinsam auszuloten, wie wir die geschaffenen Projekte und Beziehungen in Zukunft von allen Seiten weiter auf- und ausbauen können."Aruba-Events Geschäftsführer Stephan Reichart verabschiedet Kopka und gibt seinem Mitarbeiter die besten Wünsche mit auf den Weg: "Ich spreche für das gesamte Team von Aruba, wenn ich Tobias hiermit alles Gute für seine zukünftigen Projekte wünsche und ich bin mir sicher, dass wir beim ein oder anderen in Zukunft auch weiter zusammenarbeiten werden."

