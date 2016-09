Konzentration im Onlinehandel nimmt zu

Die 100 umsatzstärksten deutschen E-Commerce-Händler erwirtschafteten im vergangenen Jahr mit physischen Gütern einen Umsatz von 24,4 Mrd. Euro, ermittelt das EHI Retail Institute in seinem neuen Report "E-Commerce-Markt Deutschland 2016". Platzhirsch im deutschen Onlinehandel ist wenig überraschend Amazon - mit 7,8 Mrd. Euro kommt der US-Konzern auf fast ein Drittel des gesamten Umsatzes der Top 100 E-Commerce-Händler. Im Milliarden-Umsatz-Club tummeln sich neben Amazon nur noch zwei Konkurrenten: Otto.de mit 2,3 Mrd. Euro Umsatz und Zalando.de mit 1,0 Mrd. Euro. Betrachtet man die Top 3 als Ganzes, wird jedoch die Konzentration im deutschen Onlinehandel auf einige wenige mehr als deutlich: Sie erzielen gemeinsam über elf Mrd. Euro Umsatz und damit annähernd so viel wie die Shops auf den Rängen 4 bis 100 zusammen.Trotzdem verzeichnet das EHI Retail Institute reichlich Bewegung im Online-Markt, insbesondere im Bereich Elektronik. So verbesserte sich beispielsweise Mediamarkt.de mit einem Umsatz von 218,9 Mio. Euro von Platz 30 auf Rang 18 und die Schwesterplattform Saturn.de konnte sich mit einem Umsatz von 143,6 Mio. Euro von Rang 51 auf Rang 33 vorarbeiten.Auch für unsere Nachbarländer Österreich und die Schweiz hält das EHI Retail Institute neue E-Commerce-Daten bereit: In Österreich stiegen die Onlineumsätze im Vergleich zum Vorjahr um 9,9 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro. Auch hier hat mit Amazon.at (551,6 Mio. Euro) ein Amazon-Shop die Nase vorn, gefolgt von Zalando.at (150,8 Mio. Euro) und Universal.at (117,2 Mio. Euro).In der Schweiz ist der Umsatz der 100 führenden Onlineshops auf 4,8 Mrd. CHF (4,5 Mrd. Euro) gestiegen. Bei den Eidgenossen ist Amazon übrigens nicht der erste Onlineshop der Wahl: Spitzenreiter ist hier Digitec.ch mit 640,1 Mio. Schweizer Franken (599,6 Mio. Euro) Umsatz. Dahinter folgt Zalando.ch mit 424,3 Mio. CHF (397,5 Mio. Euro) und erst dann Amazon.de mit einem Umsatz von 400,4 Mio. CHF (375,1 Mio. Euro).

