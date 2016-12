Konsolen sind gesuchte Geschenke

Spielekonsolen und Gaming-Zubehör gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken in Deutschland. Im Schnitt gaben die Nutzer durchschnittlich rund 231 Euro für Produkte dieser Kategorie aus. Das errechnete das Preisvergleichsportal Billiger.de.Grundlage der Analyse waren die ersten 30 Plätze der Suchanfragen zu über fünf Millionen Produkten im Zeitraum vom 1. November bis 12. Dezember 2016. Hier liegen Konsolen und Zubehör in der Nachfrage ganz oben. Mehr Geld geben die Konsumenten allerdings in anderen Kategorien aus. Für Computer (964 Euro), Fernseher (996 Euro) und Kaffeautomaten (659 Euro) wird mehr Geld bezahlt, da diese Geräte aber auch zumeist teurer sind als Gaming-Hardware. Aktuelle Geräte wie PlayStation 4, Xbox One oder der Nintendo DS sind bereits im Grundpreis unter 400 Euro, werden noch dazu im Weihnachtsgeschäft vom Handel oft in rabattierten Bundle-Paketen angeboten.Bildet man das Mittel aus den durchschnittlichen Ausgaben aller 30 Produktkategorien, investieren die Deutschen im Schnitt 292 Euro für eines der Top-30-Weihnachtsgeschenke.

