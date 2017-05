Konsolen-Debüt für GamesInFlames

Der Münchner Publisher GamesInFlames , Teil der rcp -Gruppe, betritt erfolgreich Neuland: Mit dem Arcade-Spiel "Knights of Valour" wurde das erste PlayStation-Spiel in der Unternehmenshistorie veröffentlicht. Der Titel steht ab sofort kostenlos zum Download im PlayStation Store bereit. "Knights of Valour" ist vom gleichnamigen Arcade-Prügler inspiriert und wurde ebenso wie das Spielhallen-Pendant von International Games System Corp. (IGS) entwickelt."Nachdem wir 'Knights of Valour' angekündigt hatten, wurden wir von positivem Feedback aus der Community nahezu überrollt", so Achim Kaspers , General Manager GamesInFlames . "Wir haben offensichtlich einen Nerv getroffen. Knights of Valour hat Fans auf der ganzen Welt, und sie können es kaum erwarten, den neuesten Titel der Franchise zu spielen. Wir sind mit den Reaktionen äußerst zufrieden und freuen uns darauf, die Community weltweit weiter wachsen zu sehen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen