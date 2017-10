Kongregate kauft zu, PSG schmeißt hin

hat den amerikanischen Entwicklerübernommen. Es ist die erste Übernahme seit die ehemalige GameStop-Tochter Kongregate im Sommer selbst an die schwedrische MTG Modern Times Group verkaut wurde. MTG ist Mehrheitsgesellschafter unter anderem von InnoGames und Turtle Entertainment. | Quelle: kongregate.com Der französische Vereinbeendet, nach nur ein Jahr nach Eintritt in den professionellen ""-eSport, sein "LoL"-Engagement. Grund dafür ist der geringe Erfolg des Teams in der Challenger Series, sowie die unprofitable Einnahmen-Verteilung von Publisher Riot Games. | Quelle: psg-esports.com Epic Games'erreicht die Marke vonSpielern. Seit Juli 2017 ist der Shooter offiziell verfügbar, wird seitdem stets um neue Inhalte erweitert. | Quelle: twitter.com/FortniteGame

Quelle: GamesMarkt.de

