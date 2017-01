Komplette Switch-Vorstellung im Video

Am 13. Januar gab Nintendo wie ewartet weitere Details über seine neue Switch-Konsole bekannt. In einer Live-Show aus Tokio, die um 5.00 Uhr morgens nach deutscher Zeit stattfand, nannte der japanische Plattformhalter einen Preis, ein genaues Datum und weitere Einzelheiten zur Hardware, die am 3. März bereits in den Handel starten soll. Außerdem wurden weitere Informationen zum Software-Lineup der Switch veröffentlicht.Eine komplette Aufzeichung des Livestreams kann hier als Video angesehen werden.

Quelle: GamesMarkt.de

