Koelnmesse bündelt gamescom-Marketing in Kompetenzfeld

Großansicht Gerald Böse, Geschäftsführer der Koelnmesse Gerald Böse, Geschäftsführer der Koelnmesse

Die Koelnmesse richtet ihre globalen Marketing-Aktivitäten neu aus. So wird das Kompetenzfeld "Digital Media, Entertainment und Mobility" gegründet, zu dem auch die gamescom zählt. Es umfasst außerdem die Messen dmexco, photokina, Intermot Köln und The Tire Cologne sowie die neue Veranstaltung Digility. Geführt wird das neue Kompetenzfeld von Christoph Werner, der Mitglied der Geschäftsleitung der Koelnmesse ist."Messeveranstalter und ihr Portfolio an Veranstaltungen - ob in Deutschland oder weltweit - brauchen ein Profil und eine klare Positionierung gegenüber den Kunden und der Öffentlichkeit", sagt Koelnmesse-Chef Gerald Böse . "Die Bildung marktkonformer Kompetenzfelder in unserem Messeprogramm ist eines unserer wesentlichen strategischen Ziele.""Digital Media, Entertainment und Mobility" ist somit das fünfte Kompetenzfeld neben "Ernährung und Ernährungstechnologie", " Einrichten und Objekt", " Gesundheit, Bildung, Kunst und Kultur" und "Haus und Garten".

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen