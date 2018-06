Köln unter den Top Ten Gamer-freundlichsten Städte der Welt

Städte-Rankings sind beliebt. Es gibt Listen der teuersten Städte der Welt, der lebenswertesten, der sichersten oder auch unsichersten Städte und viele andere mehr. Das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen Century Link hat diesen Pulk an Städtelisten nun um eine Liste der "Gamer-freundlichsten Städte" erweitert. Aus deutscher Sicht besonders erfreulich: Köln hat es in die Top Ten geschafft, genauer gesagt auf Platz acht. Und auch sonst finden sich in den Top Ten namhafte Hot Spots der Gamingwelt: Los Angeles, Seattle und Seoul liegen beispielsweise auf Platz zwei, drei und vier. Aus Europa schafften es auch Malmö, Stockholm, Zürich und London in die Top Ten und natürlich darf auch Tokio in dem Ranking nicht fehlen.Erstellt wurde die Liste auf Basis von fünf Faktoren, von denen drei jedoch sehr telekommunikationslastig sind. So zahlt die Durchschnittsgeschwindigkeit der Internetanschlüsse ebenso auf das Ranking ein wie die Maximalgeschwindigkeit und die Anzahl der Internet-Cafes. Darüber hinaus wird die Zahl der Gamesfirmen gewertet und der "Global Steam Traffic".Die Zusammensetzung der Faktoren führt dazu, dass der Spitzenplatz an die südkoreanische Stadt Soengnam geht, eigentlich nicht bekannt als Games-Mekka. Bei der Zahl der Internet-Cafes steht die Stadt auf Platz eins, bei der Durchschnittsgeschwindigkeit der Internet-Anschlüsse auf Platz zwei und bei der Auswertung der Maximalgeschwindigkeit auf Platz drei.Doch nicht nur die Faktoren machen das Ranking fragwürdig. Zum einen wurden nur 30 Städte weltweit miteinander verglichen. Köln war beispielsweise die einzige deutsche Stadt in der Auswertung. Zum anderen sind auch manche Ergebnisse selbst fragwürdig. So steht das belgische Gent auf Platz fünf in der Kategorie "Gaming Companies" und schlägt damit reihenweise Top-Spots der Gamesbranche wie Los Angeles, London oder Seoul. Auch dass Köln im Ranking der Internet-Cafes auf Platz zwei kommt und damit alle asiatischen Städte mit Ausnahme von Soengnam schlägt, erscheint fragwürdig.

Quelle: GamesMarkt.de

