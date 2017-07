Köln-OB Reker: Gamesbranche hat eindrucksvolle Entwicklung erlebt

Großansicht Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker

Am 23. August findet der gamescom congress mit gleich mehreren Höhepunkten im Rahmen der gamescom statt. Einer davon ist sicher die " Wahlkampf-Arena ", die erstmals stattfindet. Doch nicht nur für die Bundespolitik sind gamescom und gamescom congress eine perfekte Bühne. Auch Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker heißt die gamesbranche einmal mehr in der Stadt willkommen."In den vergangenen Jahren hat die Branche der Computer - und Videospiele eine eindrucksvolle Entwicklung erlebt - vor allem als Antriebsmotor für Innovationen in allen Bereichen. Der Medienstandort Köln fördert die kreativen Impulse von Games, allen voran die Zukunftsthemen Gamification sowie Virtual und Augmented Reality. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Start - ups, so zum Beispiel im neu gegründeten Games Inkubator des Cologne Game Lab. Die gamescom und neue Branchentreffs machen Köln ganzjährig zu einem Netzwerk von internationaler Bedeutung", so Reker.Der gamescom congress ist gewissermaßen der politische und wissenschaftliche Teil der gamescom. Über 70 Speaker aus dem In- und Ausland referieren in Keynotes, Talks und Panels zu den fünf Dachthemen Wissen, Business, Gamification, Recht und Leben.

