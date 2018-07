Kochen wie die Assassinen

Am 11. Dezember bringt der Kochbuchverlag Gräfe und Unzer das erste offizielle Kochbuch zur Ubisofts "Assassins Creed"-Reihe auf den Markt. Um der Videospielvorlage gerecht zu werden beinhaltet "Assassin's Creed - Das offizielle Kochbuch" Rezepte aus dem viktorianischen London, dem Venedig der Renaissance und dem Antiken Ägypten.Geschrieben wurde das Buch vom französischen Koch und Autor Thibaud Villanova, der für seine durch Popkultur inspirierten Rezepte bereits bekannt ist. Aus seiner Feder stammt unter anderem das "Star Wars"-Kochbuch "Star Wars: Cantina", welches beim Panini Verlag erschien, sowie das Fantasy-Kochbuch "Food Fiction", das sich an speziell an Filmfans richtet.Zwar integrierte Thibaud schon zuvor Game-Rezepte wie "Pokémon"-Cocktails in seine Bücher, "Assassin's Creed - Das offizielle Kochbuch" ist allerdings sein erstes Werk, das sich gänzlich an einer Spielevorlage anlehnt.Weitere Informationen zu Villanovas Kochbüchern finden sich auf seiner Plattform gastronogeek.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden