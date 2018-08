Koch vertreibt Spike Chunsoft

Spike Chunsoft schließt eine Vertriebsvereinbarung mit Koch Media. Der japanische Entwickler überlässt die europaweite Distribution seiner beiden kommenden Titel "Fire Pro Wrestling World" und "428 Shibuya Scramble" dem Münchner Unternehmen. Der Vertrag umfasst aber nicht nur die Märkte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, BeNeLux, Nordics, Polen, Russland und dem Vereinigten Königreich, sondern auch Australien.Überraschend kommt diese Ankündigung nicht. Bei diesen beiden Spielen tritt Spike Chunsoft zwar selbstständig als Publisher auf, für Titel wie "Danganronpa" holte sich der Entwickler für die Veröffentlichung außerhalb Japans bereits Unterstützung vom Publisher NIS America, der im Zuge der flashpoint-Insolvenz ebenfalls zu Koch wechselte Der interaktive visuelle Roman "428 Shibuya Scramble" erscheint am 21. September und Wrestlingsimulation "Fire Pro Wrestling World" nur wenige Tage später am 28. September, beide für PlayStation4.

Quelle: GamesMarkt.de

