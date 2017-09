Koch vertreibt Mini-Commodore-64

Mit dem NES-Mini und jüngst auch mit dem SNES-Mini hat Nintendo bereits bewiesen, dass Retro-Konsolen aktuell genau den Nerv der Kunden treffen. Von diesem Hype will jetzt auch der englische Hersteller Retro Games profitieren und kündigt mit dem TheC64-Mini das Revival des Heimcomputers Commodore 64 aus dem Jahr 1982 an. Die Retro-Konsole erscheint in Deutschland über den Münchner Distributor Koch Media und soll noch im Frühjahr 2018 für 79,99 Euro in den Handel kommen. Darin enthalten sind insgesamt 64 originale und lizensierte Titel der C64-Ära, sowie ein Joystick."Wir sind unglaublich stolz, die Möglichkeit zu bekommen, einige der besten und von Fans bis heute geliebten Retro-Spiele zurück zu bringen", sagt Paul Andrews Managing Director bei Retro Games. "Der TheC64-Mini ist ein Abbild der klassischen C64-Ära und das erste Produkt in einer geplanten Reihe."

Quelle: GamesMarkt.de

