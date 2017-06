Koch vertreibt "ARK: Survival Evolved"

Als Early-Access-Titel ist "ARK: Survival Evolved" bereits ein großer Erfolg. Nach rund zwei Jahren erreicht es fast neun Millionen Spieler auf PC, PS4 und Xbox One, ist bisher aber nur als Download erhältlich. Zum Release der finalen Version schafft es der Titel auch in den Handel. Entwicklerstudio Wildcard schließt dafür mit Distribution Solutions 2 GO eine Vereinbarung, damit physische Versionen für alle drei Plattformen aufgelegt werden können.In Deutschland, aber auch in Territorien wie Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien und BeNeLux tritt Koch Media als Distributor für Solutions 2 GO auf. Der Release von "ARK: Survival Evolved" ist für den 8. August geplant. Zum Handelsstart werden drei Versionen aufgelegt: Das Basisspiel für eine Unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro (PC: 59,99 Euro). Eine Explorer's Edition für 109,99 Euro (PC: 99,99 Euro) sowie für Konsolen eine limitierte Collector's Edition für 179,99 Euro."ARK: Survival Evolved" ist von der USK bereits mit einer Kennzeichung "Ab 16" freigegeben.

Quelle: GamesMarkt.de

