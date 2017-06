Koch Media vertreibt Gearbox

Großansicht Erstes Spiel aus der neuen Kooperation zwischen Gearbox Publshing und Koch Media: "Bulletstorm: Full Clip Edition" Erstes Spiel aus der neuen Kooperation zwischen Gearbox Publshing und Koch Media: "Bulletstorm: Full Clip Edition"

Koch Media hat einen weiteren Lieferanten im Portfolio: Das Münchner Unternehmen und Gearbox Publishing gaben jetzt den Start einer umfassenden Partnerschaft bekannt. Koch Media wird dadurch zum Distributionspartner von Gearbox in Europa. Einzige Ausnahme ist das Vereinige Königreich. Erstes gemeinsames Projekt ist "Buttelstorm: Full Clip Edition", das am 23. Juni erscheint.Gearbox Publishing ist das Publishinglabel des gleichnamigen Entwicklers aus Texas, unter anderem bekannt für die "Borderlands"-Spiele. "Brother in Arms"-Titel.

Quelle: GamesMarkt.de

