Koch Media schlüpft unter das Dach der THQ Nordic AB

Der deutsch-österreichische Publisher Koch Media wechselt den Besitzer. Der schwedische Konzern THQ Nordic AB übernimmt 100 Prozent der Anteile am Unternehmen für 121 Millionen Euro. Ein Großteil der Wertpapiere stammt von Firmengründer Franz Koch, der sich in den Ruhestand zurückzieht. Koch Media sowie das Publishing-Label Deep Silver sollen unter dem neuen Eigner aber als eigenständige Töchter weiterhin wie gehabt unter diesen Namen wirtschaften. Klemens Kundratitz bleibt CEO von Koch Media und wird Großaktionär bei THQ Nordic AB.Der schwedische Medienkonzern unterhält unterdessen auch den Publisher THQ Nordic (ehemals Nordic Games), die aus Wien heraus operieren. Diese Firmentochter soll allerdinge ebenfalls von dem jetzigen Zukauf unbeeinflusst weiterarbeiten. Um der neuen Firmenstruktur besser gerecht zu werden und Verwechslungen zu vermeiden, plant die Firmenleitung von THQ Nordic AB auf der nächsten Aktionärsversammlung eine Umbenennung des Konzerns.Koch Media wurde 1994 von Franz Koch und Klemens Kundratitz gegründet. Das Unternehmen hat seinen operativen Hauptsitz in Planegg bei München, während die Holding wieterhin im österreichischen Höfen beheimatet ist. Koch Media ist einer der größten europäischen Distributoren für Games, aber auch im Video- und Softwaremarkt aktiv. Über die Tochter Deep Silver ist die Firma auch als Publisher tätig und unterhält eigene Entwicklungsstudios. Koch Media betreibt zahlreiche Niederlassungen in Europa und den USA, und beschäftigt weltweit rund 750 Mitarbeiter.

Quelle: GamesMarkt.de

