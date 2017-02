Koch Media: Internationale Aufgaben zentralisiert, Gerhold befördert

Großansicht In der Zentrale in Planegg bei München laufen die Marketing- und Kommunikationsfäden zusammen In der Zentrale in Planegg bei München laufen die Marketing- und Kommunikationsfäden zusammen

Koch Media hat die Verantwortlichkeiten seines Partnerschäfts in den vergangenen Wochen modifiziert. Dabei wurden vor allem Marketing und Kommunikation am Hauptsitz in Planegg bei München zentralisiert. "Jedes Produkt von Koch Media , das in Europa verkauft wird, ging als Verwaltungsvorgang über einen Schreibtisch in Planegg und lag in Höfen auf einer Palette", so Mario Gerhold gegenüber GamesMarkt.Für Gerhold ergab die Umstrukturierung auch ein erweitertes Aufgabenfeld. Der bisherige Marketing Director GSA bei Koch Media wurde zum International Marketing Director Koch Media befördert. Durch das Zusammenziehen von Know-how an einem Ort sei man agiler, effizienter und auf lange Sicht noch schlagkräftiger aufgestellt, sagt Gerhold.Alle Hintergründe über die strukturellen Veränderungen bei Koch Media und welche ganz pragmatischen Vorteile sich beispielsweise für den Mediaeinkauf ergeben, lesen Abonnenten in der aktuellen Ausgabe von GamesMarkt

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen