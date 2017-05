Koch Media bringt "Tekken"-Merchandise nach Deutschland

Das "Tekken"-Retro-Merchandise von Numskull wird in Deutschland von Koch Media ausgeliefert

Am 2. Juni erscheint der siebte Hauptteil der weltweit bekannten und erfolgreichen Fighting-Game-Marke "Tekken". Und weil der erste Release auf einer Heimkonsole gut 22 Jahre zurückliegt hat Namco Bandai Entertainment Europe gemeinsam mit dem britischen Merchandising-Spezialisten Numskull Design eine Produktlinie mit "Tekken"-Retro-Merchandise entwickelt. Das Sortiment reicht von Socken über Tassen und Hoodys bis hin zu T-Shirts und Ketten.Der Verkauf ist in zwölf Ländern geplant. Allerdings ist auch Numskull für die Vermarktung zuständig. Das führt in Deutschalnd zu der etwas merkwürdigen Situation, dass nicht die lokale Namco Bandai Niederlassung für diese Merchandising-Linie zuständig ist, sondern Koch Media Deutschland.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen