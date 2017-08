Koch intensiviert Kontakte nach Kanada

Kanada ist das Partnerland der diesjährigen gamescom . Das Land ist auf den Umsatz bezogen der drittgrößte Hersteller von Videospielen weltweit. Und auch der deutsche Publisher Koch Media unterhält enge Kontakte nach Kanada und konnte vor und während der Messe weitere aussichtsreiche Deals mit kanadischen Entwickler anbahnen."Koch Media verfolgt die spannende Entwicklung der kanadischen Branche seit langem mit großem Interesse und arbeitet auf verschiedensten Ebenen bereits erfolgreich mit Teams aus Quebec und anderen Provinzen zusammen. Die Kooperationen reichen dabei von der Publishing-Unterstützung der Studios bis zu umfassenden globalen Projektzusammenarbeiten", so ein Unternehmenssprecher.Koch unterstützte überdies auch seine Studios in Kanada beim Besuch der gamescom: Das Indie-Studio Parabole aus Québec City - dessen erster erfolgreicher Titel "Kona" bereits dieses Jahr für PC und Konsole veröffentlicht wurde. Nach dem erfolgreichen Start arbeiten Koch Media und Parabole gemeinsam an weiteren Umsetzungen für den Titel. Zudem wird mit Frima ein weitere kanadische Gäste am Stand von Koch Media im Business-Bereich der Messe anwesend sein und das breite Spektrum kanadische Entwicklungsarbeit repräsentieren sowie in Gesprächen der hiesigen Politik vorstellen.

