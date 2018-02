Koch bringt "Galaxy on Fire" für Switch

Die "Galaxy on Fire"-Marke gibt am 23. März ihr Debüt auf der Switch. Koch Media veröffentlicht das SciFi-Spiel "Manticore - Galaxy on Fire" über sein Label Deep Silver auf der Nintendo-Konsole. Entwickelt wird der Titel vom hauseigenen Studio Deep Silver Fishlabs , das der Publisher 2013 übernahm Der Hamburger Entwickler ist auch der Schöpfer Marke, die ihren Ursprung auf Mobile-Plattform hat. 2006 erschien das erste "Galaxy on Fire" für iOS-Geräte. Seitdem erschienen ein halbes Dutzend weiter Serienteile, Portierungen und HD-Neuauflagen. Insgesamt wurden die "Galaxy on Fire"-Spiele weltweit über 25 Millionen Mal heruntergeladen. Da die Serie ihren Ursprung auf Mobile-Plattformen hat, als für das Spielen unterwegs in kurzen Sessions gedacht ist, kommt das Nintendos Hybrid-Konsole durchaus zupass, die ja im Handheld-Modus ebenfalls tragbar ist.

Quelle: GamesMarkt.de

