Kocaurek verstärkt das Games-Team des Werk1

Das Werk1 verstärkt sein Games-Team: Robin Kocaurek, bisher Business Development bei Klonk Games, zeichnet ab sofort als Projekt Manager Games verantwortlich. Kocaurek arbeitet gemeinsam mit Robin Hartmann unter anderem an der Dachmarke Games/Bavaria. Neben seiner Tätigkeit bei Klonk hatte er bereits ehrenamtlich an Veranstaltungen wie dem Indie Arena Booth, dem gamecamp München oder dem Münchner Ableger des Global Game Jam mitgewirkt."Umfassendes Games-Know-how sowie ein tiefes Verständnis für die deutsche Spieleindustrie waren uns bei der Besetzung der Stelle besonders wichtig. Die besonderen Anforderungen der Position machen beides unabdingbar. Robin Kocaurek bringt sowohl das eine als auch das andere in höchstem Maße mit und wird mit seiner Erfahrung und seinem Sachverstand unser Team vom ersten Tag an hervorragend unterstützen können", so Robin Hartmann, Project Lead Games."Für mich bietet sich in dieser Position die Gelegenheit, Spieleunternehmen unterstützend zur Seite zu stehen. Ich möchte unmittelbar dort Hilfe anbieten, wo die Unternehmen sie auch wirklich brauchen", freut sich Robin Kocaurek auf seine neue Aufgabe.

Quelle: GamesMarkt.de

