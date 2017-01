Klaus Petri spricht für LG Electronics in D/A/CH

Großansicht Neu bei LG: Klaus Petri (Bild: LG Electronics Deutschland) Neu bei LG: Klaus Petri (Bild: LG Electronics Deutschland)

Klaus Petri startet bei LG Electronics Deutschland am 1. Februar als Senior Manager PR & Corporate. Er tritt damit die Nachfolge von Justine Figura an, die das Unternehmen im Zuge des Umzugs nach Eschborn verlassen hatte. Der 55-jährige Petri wird an Kai Thielen , Head of Corporate Marketing, berichten.Petri verfügt über langjährige Erfahrung in der Kommunikation und der Electronics-Branche. Seit 2012 arbeitete Petri als selbstständiger Kommunikationsberater und betreute dabei verschiedene Unternehmen der Consumer-, IT- und Gesundheitsbranche sowie Projekte der Branchenorganisation gfu . Seit Sommer 2015 war er außerdem als Chefredakteur des Fachhandelsmagazins hitec engagiert.

Quelle: VideoMarkt

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen