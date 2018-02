"Kingdom Come" erreicht Million

Das Rollenspiel " Kingdom Come: Deliverance " setzt weltweit über eine Millionen Einheiten ab. Laut Aussage von Entwickler Warhorse Studios wurde diese Marke binnen der ersten Woche bereits erreicht. Der in Prag entwickelte Debüttitel des Studios wurde am 13. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.Die eher verhaltenen Kritiken der Fachpresse schadeten "Kingdom Come: Deliverance" also nicht nachhaltig. Auf der Aggregationsplattform Metacritic schneidet die PC-Version mit 76 Punkten noch am besten ab. PlayStation 4 (68 Punkte) und Xbox One (69) werden merklich schlechter bewertet.Über die guten Verkaufszahlen von "Kingdom Come: Deliverance" dürfte man indes nicht nur in Prag bei Warhorse erfreut sein, sondern auch bei Koch Media in Planegg, die über ihr Label Deep Silver als Co-Publisher und Distributor des Rollenspiels auftreten

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen