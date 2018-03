King Arts sammelt auf Kickstarter für "Iron Harvest"

Der Bremer Indie-Entwickler King Arts Games geht erneut auf Kickstarter, um eines seiner Spiele zu Finanzieren. Nach dem Crowdfunding-Erfolg von " Die Zwerge " und " The Book Of Unwritten Tales 2 " versucht der Entwickler jetzt den Titel "Iron Harvest" über die Plattform zu finanzieren . 365.000 Euro hat sich King Arts als Ziel gesetzt, um das Strategie-Spiel erfolgreich umzusetzen. Nicht einmal einen Tag nach Start kamen bereits knapp 65.000 Euro von 1000 Unterstützern zusammen. Die Kampagne läuft noch bis zum 14. April."Iron Harvest" spielt in einer fiktiven Zeitlinie im Jahr 1920, in der die Menschheit mit großen motorisierten Robotern in den Krieg zieht. Die Welt basiert dabei auf den Zeichnungen des polnischen Künstlers Jakub Rózalski, der bei der Realisierung des Projekts mitwirkt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen