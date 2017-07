Kickstarter CEO Strickler tritt zurück

Großansicht Kickstarter CEO Yancey Strickler tritt noch dieses Jahr von seinem Posten zurück Kickstarter CEO Yancey Strickler tritt noch dieses Jahr von seinem Posten zurück

Der Mitgründer und aktuelle CEO der Crowdfunding-Plattform Kickstarter, Yancey Strickler, möchte noch in diesem Jahr von seinem aktuellen Posten zurücktreten. Wie Strickler in einem Blog-Post via Kickstarter mitteilt tritt er nach drei Jahren als CEO ab und macht Platz für jemand neues. Kickstarter ist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.Yancey Strickler war maßgeblich an der Gründung von Kickstarter im Jahr 2009 beteiligt und übernahm 2014 den Posten als CEO, nachdem Mitgründer Perry Chen seinen Hut nahm. Der wiederum übernahm zuvor den vakanten Posten vom dritten Gründungsmittglied Charles Adler.

Quelle: GamesMarkt.de

