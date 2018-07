Keywords kauft, "Mini Metro" verkauft

kauft den kanadischen Entwickler. Snowed In hat in der Vergangenheit bereits Aufträge für Unternehmen wieundentgegengenommen. In den Bereich derist Keywords erst Mai 2017 eingestiegen, zählt aber mittlerweile bereitsweltweit. Mit dem kanadischen Studio wollen sie den Bereich nun weiter stärken. | Quelle: keywordsstudios.com von Dinosaur Polo Club hat seit Releaseverkauft. Das Mobile Game gehört zu den wenigen erfolgreichen Mobile Games, die im Premium-Modell vermarktet werden | Quelle: Gamesindustry.biz Die britische Handelskettehat ihr Topmanagement neu strukturiert.ist David Howard. | Quelle: MCV

Quelle: GamesMarkt.de

