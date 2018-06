Kerschbaumer: Bayern will 3,5 Mio. Euro für VR investieren

VR ist ein wesentlicher Punkt auf der Digitalisierungsagenda des Freistaats Bayerns. Dies machte auch Carolin Kerschbaumer , Abteilungsleiterin für Digitales und Medien in der Staatskanzlei, bei der Eröffnung der VR-Konferenz i4c in München deutlich. Kerschbaumer verwies bei ihrem Grußwort auf die Kabinettsbeschlüsse in dieser Woche. Diese sehen unter anderem den Aufbau von zwei VR-Innovationszentren vor, die in München und Erlangen geplant sind. In München soll der Schwerpunkt auf Netzwerke und Anwendungsprojekte liegen, in Erlangen auf Forschung und Technoligieentwicklung. Doch auch in die Projektförderung will die bayerische Staatsregierungen weiter investieren so die Hauhaltsverhandlungen gut laufen. Kerschbaumer beziffert das Investitionsvolumen in Sachen VR auf 3,5 Mio. Euro, wobei sie auf Verteilung und Zeitraum nicht einging. Es sei aber geplant die VR-Projektförderung stärker mit der Film- und Gamesförderung zu vernetzen.Die inzwischen fünfte i4c-Konferenz des Bayerischen Filmzentrums findet in diesem Jahr erstmals im zeitlichen Rahmen des Filmfest München statt. Die Konferenz, die von einer Ausstellung von über einem Dutzend VR-Experiences begleitet wird, ist zu Gast in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in der Residenz.Neben VR ist auch Augmented Reality Teil des Programms, unter anderem in Form von AR-Gemälde aber auch in Form der Installation "Wild Gardens". Dabei werden mit Hilfe einer Smartphone-App virtuelle Pflanzen auf dem Max-Joseph-Platz vor der Resident sichtbar, welche die Künstlerin Tamiko Thiel "pflanzte". Während Ausstellung und Konferenz gibt es mehrfach Geführte Touren über den Platz mit der Künstlerin.

